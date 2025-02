Milan Feyenoord: dove vederla, orario e probabili formazioni

Milan Feyenoord: ecco dove vedere la partita, orario e probabili formazioni della sfida in programma per i Play-off di Champions

Allo Stadio San Siro andrà in scena martedì alle 18:45 la sfida di ritorno dei play-off di Champions League tra il Milan e il Feyenoord. Scopriamo le ultimissime sul match dei rossoneri:

Milan Feyenoord: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leão; Gimenez. All. Conceição.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Smal, Hancko, Trauner, Nieuwkoop; Milambo, Beelen, Stengs; Paixão, Ueda, Moussa. All. Priske.

Milan Feyenoord: orario e dove vederla in tv

Milan-Feyenoord si giocherà alle 18:45 di martedì 18 febbraio. La partita verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.