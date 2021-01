Il Milan ha chiuso per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Fikayo Tomori: giocatore atteso in Italia

Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Fikayo Tomori. Il giocatore arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto, il suo arrivo in Italia è atteso nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà di Stefano Pioli è di avere il difensore classe ’97 a disposizione per la gara di sabato contro l’Atalanta.