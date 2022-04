Milan Fiorentina: annullati i biglietti dei tifosi di casa nel settore ospiti. La decisione della Questura di Milano

La Questura di Milano ha deciso di annullare tutti i biglietti venduti ai tifosi del Milan nel settore ospiti di San Siro per la partita contro la Fiorentina.

Come riporta la Nazione ne verranno rimessi in commercio altri 4.100 ma solo per i sostenitori viola.