Milan, prove generali per la Coppa Italia: 3-4-3 che vince non si cambia, le ultime sulla formazione

Milan, le scelte di Sergio Conceicao in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna: le sicurezze del tecnico nel 3-4-3

Dall’11 aprile in poi, Sergio Conceicao ha trovato un equilibrio tattico per il Milan nel 3-4-3, inaugurato con un netto 4-0 sull’Udinese e confermato da cinque vittorie su sei partite tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico portoghese non sembra intenzionato a cambiare modulo per la finale di mercoledì dei rossoneri contro il Bologna, forte della fiducia dei giocatori e del ritorno di elementi chiave come Rafael Leao e Fofana, che garantiranno maggiore profondità, solidità in mezzo al campo e capacità di verticalizzazione.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport in difesa il blocco Tomori-Gabbia-Pavlovic resta confermato, con Thiaw pronto dalla panchina. Theo Hernandez e Jimenez saranno fondamentali nel garantire equilibrio sulle fasce, mentre in attacco c’è ballottaggio tra Gimenez, più in forma e prolifico, e Jovic, utile nel gioco spalle alla porta e nella protezione del pallone contro il pressing avversario. Conceiçao, come già fatto in passato, potrebbe poi cambiare in corsa, alla ricerca della mossa vincente per conquistare il secondo trofeo della stagione.