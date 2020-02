Il difensore del Milan Gabbia ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta contro il Torino – VIDEO

Il Milan ha rialzato la testa dopo il ko nel derby conquistando un’importante vittoria, seppur misurata, contro il Torino grazie alla rete di Ante Rebic. Un successo che riapre il discorso qualificazione alla prossima Europa League.

«Sono contento per me e la squadra. Pronto per Firenze», questo il commento del difensore rossonero Matteo Gabbia in zona mista al termine della sfida di San Siro.