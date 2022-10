Milan, Gazidis: «Aumentare il monte ingaggi? Siamo sempre in un processo di crescita»

L’amministratore delegato del Milan, Gazidis, ha parlato di vari argomenti a margine dell’Assemblea degli azionisti rossoneri

MONTE INGAGGI – «Siamo sempre in un processo di crescita. Ogni anno cresceremo, questa crescita di ricavi significa che è possibile fare cose più grandi nel mercato. I soldi sono disponibili per investire su tutti gli aspetti del club, ingaggi e nel mercato».

RINNOVO LEAO – «Non servono voci in più oltre a quella di Paolo Maldini, a cui viene settimanalmente chiesto in merito alla questione Leao. Non aggiungo altro e lasciamo a lui dare le dichiarazioni in merito».

RINNOVO GAZIDIS – «La cosa che mi interessa di più è proprio il valore di questo progetto, che non dipende da singoli individui ma da un lavoro di squadra di un team ben coeso che possa collaborare in modo proficuo. Io sento la responsabilità di avere un progetto che possa funzionare in modo solido, questa è la mia prima preoccupazione e la mia prima responsabilità come lo è sempre stata finora. Ne discuterò di tutto questo con tranquillità con RedBird e quando sarà il momento faremo poi una comunicazione».