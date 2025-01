Milan Girona: dove vederla, orario e probabili formazioni

A San Siro la sfida di Champions League Milan Girona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la gara valevole per la 7ª giornata del girone di Champions League tra Milan Girona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. All. Michel.

Orario e dove vederla in tv

Milan Girona si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 22 gennaio per la settima giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su AMAZON PRIME VIDEO.