Milan, Hauge: «Club costruito per vincere. In campo domenica? Vedremo»

Petter Hauge saluta il Bodo/Glimt e si lancia nella sua nuova avventura in rossonero: ecco le parole del nuovo acquisto del Milan

Petter Hauge saluta il Bodo/Glimt ed abbraccia il Milan. Il calciatore norvegese, dal sito del suo ex club, parla del suo arrivo al Milan.

«Il Milan è uno dei club più grandi del mondo con sette Champions League vinte. È un club costruito per vincere e che vuole vincere titoli. Mi sento come se stessi entrando in un gruppo in cui ho qualcosa a cui posso contribuire. In campo già domenica? Mi allenerò qui in Italia per il resto della settimana, quindi vedremo se potrò partecipare già alla partita domenica».