Milan, Ibrahimovic a Siviglia per un consulto medico dopo il suo infortunio

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è recato a Siviglia per un consulto medico dopo il suo infortunio con la Svezia. Ecco le parole dello specialista Carlos Moreno ai microfoni di Relevo.

PAROLE – «Ibra è venuto perché i suoi fisioterapisti ci considerano un punto di riferimento per certe patologie che potrebbero portare a complicazioni. E’ una persona da ammirare. Ha 41 anni ma ha la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre, nonostante abbia avuto diverse lesioni e interventi. Il caso di Ibra lo conosco perché nei miei 7 anni in Italia (all’Udinese, ndr) ho acquisito una certa fama per i miei trattamenti innovativi ed i buoni risultati. In casi complicati mi vedono come punto di riferimento e alcune tecniche invasive sono soluzioni per evitare la chirurgia. Con Ibra è semplice lavorare, è una persona con carattere e ambizione. Alcuni non ti lasciano eseguire le nostre tecniche perché sono dolorose, lui non dice no a niente. E’ un vichingo. Per questo è un esempio».