Milan, Ibrahimovic furioso: in settimana incontro con Gazidis

Zlatan Ibrahimovic si ritrova in un Milan già diverso rispetto al suo arrivo due mesi fa: in settimana previsto un incontro con Gazidis

Zlatan Ibrahimovic ha trasformato il Milan in campo, riuscendo a portare punti preziosi per l’economia del campionato con gol e le “solite” prestazioni dominanti. Nella gara contro il Genoa però si è avvertito un certo nervosismo dello svedese.

La Gazzetta dello Sport riporta di un Ibrahimovic furioso con la proprietà: non è questo il Milan per cui è tornato, dopo la chiamata di Boban e Maldini. In settimana, infatti, lo svedese avrà un colloquio con Gazidis per chiarire la situazione.