Milan, Ibrahimovic: «Il futuro mi preoccupa. Allenare è stressante»

L’attaccante del Milan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato anche del suo futuro e di cosa farà dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

FUTURO – «Il futuro un po’ mi preoccupa. Con i 40 anni è arrivata un po’ d’ansia. Farò l’allenatore? Non lo so, è così stressante… Farò qualcosa capace di darmi adrenalina. Ma finché reggo, faccio il centravanti. Voglio giocarmi lo scudetto fino all’ultima giornata. E andare al Mondiale in Qatar».

LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE