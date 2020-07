Milan, Ibrahimovic: «Il primo incontro con Moggi…»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del primo incontro con Luciano Moggi, allora dirigente della Juventus

«Una settimana dopo, ci allenavamo alla Sisport, vicino al vecchio Comunale. C’erano due campi, ma le docce otturate. Quando entri in casa Juve è tutto super, lì invece facciamo la doccia io, Trezeguet e altri due e si allaga tutto. Penso, che schifo! Fuori c’era Moggi e gli dico: “Non è normale, siamo la Juve”. Mi risponde: “Ricordati che non sei qua per stare bene, sei qua per vincere”. Questo l’ho portato con me: tutto è vincere».