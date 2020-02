Ibrahimovic e il Milan si rivedranno a fine stagione per parlare del futuro: due condizioni alla base della scelta

Il Milan ha deciso di rimandare ogni decisione su Zlatan Ibrahimovic alla prossima estate, una volta conclusa la stagione. Alla base della scelta il progetto del club rossonero e la volontà dello svedese.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti si incontreranno a fine campionato. Non è escluso che si prosegua insieme per un’altra stagione.