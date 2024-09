Ibrahimovic: «GRATO di lavorare al Milan, ma se NON si ottengono i RISULTATI…»

Le parole di Zlatan Ibrahmovic, dirigente del Milan, sui suoi obiettivi con il club rossonero. I dettagli

Zlatan Ibrahmovic ha parlato al podcast americano Firs we feast- Hot Ones durante la tournèe negli USA del Milan. Delle dichiarazioni che sono state pubblicate solo ora su YouTube.

IL LAVORO CON IL MILAN – «Se giocassi oggi segnerei 30 gol a stagione… Adesso però lavoro con il Milan, ho una grande responsabilità e sono grato per l’opportunità. Proverò questo gioco in ufficio. Senza risultati mangeranno piccante da 1 a 10, ma partirò dal 10 e farò sentire loro come ci si sente quando non si ottengono i risultati».

LA SQUADRA E IL CLUB – «Abbiamo molte brave persone che lavorano in tanti settori del club, tutti stanno facendo un lavoro importante. Il tour che stiamo facendo ora in America per noi è importante perchè quando vieni qui i fans ci seguono sempre e vogliono incontrarti e vederti giocare contro altri giocatori, abbiamo anche avuto la possibilità di incontrare i New York Yankees. I giocatori sono pronti per fare bene, per mettere il fuoco e aumentare l’adrenalina per alzare il livello nella prossima stagione».