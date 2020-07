Milan Ibrahimovic, lo svedese ha stravolto l’universo rossonero: con lui in campo la squadra cambia notevolmente

Con lo svedese in campo è tutto un altro Milan. I rossoneri hanno cambiato notevolmente il loro impatto in serie A grazie alle prestazioni di Zlatan Ibrahimovic, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Con lo svedese in campo – si legge – è stato tutto un altro Milan: vittorie e media punti raddoppiata, c’è stata una vera impennata di gol rispetto alla media dei rossoneri prima del suo arrivo.