Milan, Ibrahimovic: nuovo ruolo in vista per lo svedese?

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. La società sta pensando ad un ruolo ruolo.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il Milan ha in mente per lui un ruolo da ambasciatore del marchio nel mondo e potrebbe però concedergli un rinnovo annuale da uomo-immagine però anche utile in campo con un contratto per parte fissa da non più di 2 milioni annui.