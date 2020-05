Milan, idea Rajkovic se parte Donnarumma: due ostacoli per i rossoneri

Il Milan pensa a Rajkovic in caso di addio a Donnarumma: ostacoli Ajax e prezzo per il portiere del Reims

Il Milan deve risolvere la situazione legata a Gianluigi Donnarumma, che potrebbe lasciare i colori rossoneri nel corso della finestra estiva di calciomercato. Come rivelato da Tuttosport, la dirigenza starebbe pensando a Predrag Rajkovic per non farsi cogliere impreparati.

Il portiere serbo classe ’95 verrà ceduto dal Reims per non meno di 15 milioni di euro. Attenzione anche alla concorrenza dell’Ajax, che da tempo segue Rajkovic.