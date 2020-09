Milan, idea Tomiyasu del Bologna per la difesa

Il Milan starebbe pensando all’acquisto di Takehiro Tomiyasu, attualmente al Bologna, per rinforzare la propria difesa

Il Milan starebbe pensando a Takehiro Tomiyasu, difensore in forza al Bologna, per rinforzare la propria difesa per la stagione in corso. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

Riccardo Bigon, direttore sportivo del club emiliano, non ha tolto il giapponese dal mercato nelle parole pronunciate prima del match contro il Parma. «Non vorremmo procedere con le vendite ma è chiaro che se dovessero arrivare delle offerte clamorose, saremmo costretti a valutarle» le parole pronunciate dal dirigente rossoblu.