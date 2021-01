Milan, il derby di Coppa ha detto che per lo Scudetto c’è equilibrio

Il Milan perde il derby e lascia ai quarti la Coppa Italia ma per lo Scudetto è un’altra storia: l’Inter non si è dimostrata superiore

Il derby di Coppa Italia di martedì sera ha sancito l’eliminazione del Milan e la semifinale raggiunta dall’Inter di Antonio Conte, ora alle prese nuovamente con due gare in una settimana dopo l’eliminazione dalla Champions, dove affronterà la Juventus.

COPPA – Una gara aspra, nervosa ma dal grande ritmo (a farne le spese anche l’arbitro Valeri uscito per infortunio) e che però non ha dato un verdetto chiaro riguardo alla superiorità di una o dell’altra squadra. Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete del solito Ibrahimovic mantenendo lo 0-1 fino all’espulsione dello stesso centravanti svedese al minuto 13 della ripresa. Di lì in poi, come prevedibile, tanta Inter che però per trovare la rete del pareggio e poi successivamente il vantaggio con Eriksen (minuto 100 dei tempi regolamentari) ha dovuto sfruttare due calci piazzati. Il Milan esce dalla Coppa Italia ma non dalla corsa Scudetto che, forse ancora più di prima, ha stabilito che l’Inter non è superiore.

CAMPIONATO – Per quanto riguarda il campionato ora il calendario sembra sorridere al Milan che nelle prossime tre giornate affronterà tre squadre sulla carta inferiori come Bologna, Crotone e Spezia; di tutt’altro valore invece la prima metà di febbraio dell’Inter che nell’ordine troverà Benevento, Juventus (Coppa Italia due volte) Fiorentina e Lazio. Un percorso diverso ma che porterà al medesimo finale: il derby del 21 febbraio, questo volta sì, veramente decisivo.