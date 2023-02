Milan, il punto sui recuperi di Bennacer e Calabria

Milan, Bennacer e Calabria: entrambi hanno svolto lavoro differenziato in allenamento e puntano a tornare per la Fiorentina

Come appreso da Milannews24.com, Davide Calabria e Ismael Bennacer hanno svolto anche oggi un allenamento personalizzato sul campo.

L’obiettivo di entrambi i rossoneri è quello di tornare in campo per la sfida del 4 marzo contro la Fiorentina. L’algerino in particolare sarebbe più vicino al rientro, ma il Milan non vuole rischiarlo.