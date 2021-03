Milan, il riscatto sul campo c’è stato e per Tomori ci sarà

Milan, il riscatto sul campo a Firenze c’è stato. Presto anche sul mercato si lavorerà per quello di Tomori

La vittoria di Firenze, per quanto rocambolesca, ha dato ridato entusiasmo al Milan che pochi giorni fa è stato estromesso dall’Europa League ingiustamente. La formazione messa in campo da Pioli, seppur con ancora qualche defezione, ha trovato tre punti fondamentali che le hanno permesso di mantenersi in piena corsa per lo Scudetto e, ovviamente, per la qualificazione in Champions.

TOMORI – Quello sul campo non è però l’unico riscatto finito sul primo rigo del taccuino di Maldini e Massara: nelle prossime settimane si riallacceranno i contatti con il Chelsea al fine di trattare un eventuale sconto per l’acquisto di Tomori (28 milioni stabiliti). Il centrale inglese ha convinto sin dal primo minuto passato in campo con la maglia rossonera e ora da scommessa è diventata certezza non solo per il presente ma anche per il futuro del Milan.