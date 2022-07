𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑦𝑜𝑢, 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑘!



Together we made it back on top of Italy. Best of luck, Mr President! 🫡



Insieme siamo tornati ad essere Campioni d’Italia: buona fortuna, Franck! 🫡#SempreMilan pic.twitter.com/5CDXEtRpxG