Infortunio Calabria, nuova ricaduta: lascia il ritiro dell’Under 21

Infortunio Calabria, ancora brutte notizie per il Milan: ricaduta alla caviglia per il terzino, lascia il ritiro dell’Under 21

Infortunio Calabria, periodo decisamente sfortunato per il Milan. Alle prese con numerose defezioni, in particolare nel reparto arretrato, i rossoneri devono fare i conti con il nuovo problema alla caviglia del laterale difensivo.

Uscito dopo pochi minuti della sfida tra Italia e Inghilterra, il terzino destro ha abbandonato il ritiro della Nazionale Under 21. Di Biagio ha convocato Dickmann al suo posto, mentre lo staff medico rossonero valuteranno nel corso delle prossime ore le sue condizioni: non è ancora chiara la condizione del calciatore, che potrebbe dare forfait per la sfida con la Lazio.