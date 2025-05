Milan, infortunio Fofana: cosa filtra sul rientro, la decisione per la finale di Coppa Italia

Le ultime sulle condizioni di Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità importanti in casa Milan sul rientro in campo di Youssouf Fofana dopo l’ultimo infortunio. Il centrocampista francese ha infatti abbandonato l’ultima sfida contro il Genoa per un problema alla cavigilia.

Le condizioni non sembrano però preoccupare in vista della finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio. Nonostante questo, Sergio Conceicao avrebbe comunque deciso di non schierare l’ex Monaco nella prossima sfida di Serie A proprio contro il Bologna.