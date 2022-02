Milan, infortunio Ibrahimovic: lo svedese punta un big match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’infortunio di Ibrahimovic si è rivelato più insidioso del previsto, ma lo svedese punta un big match

Come dichiarato da Pioli ieri in conferenza Zlatan e Ibrahimovic tornerà a correre tra oggi e domani, mentre per vederlo di nuovo in gruppo occorrerà più tempo.

L’infiammazione al tendine di Achille si è rivelato un avversario più insidioso del previsto. L’obiettivo ad oggi è esserci per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

