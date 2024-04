Milan Inter, chi recuperano i nerazzurri? La situazione

Milan Inter, ecco la situazione attuale della squadra nerazzurra in vista della sfida contro i rossoneri a San Siro

L’Inter è in campo ad Appiano Gentile per preparare il derby di lunedì sera contro il Milan, una sfida che potrebbe risultare decisiva per la conquista dello scudetto.

Come riporta Sky Sport, la formazione di Simone Inzaghi è già praticamente definita, considerando il rientro di Pavard e Lautaro Martinez. Juan Cuadrado? Lui non sarà della partita.