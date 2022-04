Cessione Milan, Investcorp chiude la due diligence: presto la fumata bianca? Passi avanti per il passaggio di proprietà

Come scrive Tuttosport quella che inizia oggi sarà una settimana importante per la cessione del Milan a Investcorp. Il fondo del Bahrain sta ultimando la due diligence dei conti milanisti, che godono di un’ottima salute visto che non sono gravati da debiti verso terzi o da bond.

L’affare parrebbe procedere speditamente e presto potrebbe esserci la fumata bianca. Sul piatto c’è sempre l’offerta da 1.1 miliardo di euro da parte del fondo.