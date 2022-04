Milan Investcorp nuove conferme: le cifre del possibile acquisto

Arrivano nuove conferme sulla notizia riguardante il fondo arabo Investcorp e il possibile acquisto del Milan

Dopo le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore da parte de L’Equipe, arrivano importanti conferme in merito all’ipotesi che il fondo Elliott sia in trattativa col gruppo Investcorp – con sede in Bahrein – per la cessione delle quote del Milan. A rivelarlo è l’ Reuters, citando una fonte vicina alla trattativa, spiegando che l’affare sta procedendo in maniera spedita e che la conclusione sia molto vicina.

D’accordo è anche il canale statunitense Bloomberg – specializzato in questioni legate all’altissima finanza – che fa il punto sulle possibili cifre qualora l’operazione si concludesse in maniera positiva: si parla di circa 1 miliardo di euro pronto ad essere destinato per il passaggio di mano del Milan.

Al momento non giungono smentite ufficiali dai rappresentanti del fondo Elliott in merito alla questione.