Milan, Jacobelli: «Per Ibrahimovic i discorsi anagrafici non valgono»

Jacobelli promuove il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: ecco il parere del noto giornalista sportivo

Xavier Jacobelli, celebre firma del giornalismo sportivo, ha rilasciato un’intervista a Milan News.it nella quale ha parlato del possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero.

«Ibrahimovic ha 38 anni ma è pur sempre Ibrahimovic, per cui non è mai una questione anagrafica. Io penso che se arrivasse, anche solo per la seconda parte di stagione, sarebbe una scossa importante per il Milan, perché è un giocatore che ha carisma, ha leadership, non vuole perdere neanche la partitella in allenamento».