Milan-Jashari, trattativa bloccata: il Bruges fa muro, ma il giocatore vuole solo i rossoneri e prosegue la telenovela

Milan Jashari, prosegue la telenovela del mercato rossonero: il centrocampista vuole solo i rossoneri, ma il Bruges fa muro

La telenovela dell’estate non si è ancora conclusa. Il Milan continua a puntare con decisione su Ardon Jashari, ma il Bruges resta fermo sulle sue posizioni, rifiutando anche l’ultima offerta arrivata da via Aldo Rossi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno messo sul tavolo 33,5 milioni di parte fissa, più due milioni di bonus facilmente raggiungibili (legati alla qualificazione in Champions nei prossimi cinque anni), e altri 2,5 milioni meno garantiti.

Nonostante la cifra si avvicini moltissimo alle richieste iniziali del club belga, il Bruges – almeno per ora – ha detto ancora no, senza però comunicazioni ufficiali, limitandosi a far filtrare messaggi “off the record” alla stampa. Il Milan, in pieno accordo con l’agente del giocatore, ritiene di aver presentato una proposta più che congrua e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente.

Il club rossonero fa ora leva sulla volontà di Jashari, che ha già scelto il Milan e non ha preso in considerazione le proposte di altri club. La situazione, però, è in stallo: nessuna delle tre parti coinvolte si muove. Il Milan non intende modificare l’offerta, Jashari non apre ad altre destinazioni e il Bruges aspetta, sondando anche altri mercati, soprattutto in Premier League, da cui sarebbero arrivati segnali d’interesse ma nessuna offerta concreta.

A Milanello si riflette anche su eventuali alternative: uno dei nomi valutati è quello di Javi Guerra del Valencia, centrocampista classe 2003 che continua a rifiutare il rinnovo con i Los Che, ma è seguito anche da Manchester United e Atlético Madrid. Tuttavia, con sei centrocampisti già in rosa, Massimiliano Allegri potrebbe anche scegliere di confermare l’attuale organico e dirottare parte del budget su altri reparti, come l’attacco o la difesa.

Per ora, dunque, la trattativa per Jashari è bloccata, ma la sensazione è che qualcosa possa sbloccarsi solo se il Bruges farà un passo indietro. Il Milan, per ora, resta in attesa.

