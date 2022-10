Milan Juve, Zambrotta: «Sempre belli questi match. Io credo che...»

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Milan-Juve, ha parlato in vista del big match di domani sera in quel di San Siro

Gianluca Zambrotta è stato intervistato da Tuttosport in vista del big match tra Milan e Juventus in programma domani sera. Le sue parole.

MILAN-JUVE – «E’ sempre bello assistere a questo tipo di match innanzitutto perché stiamo parlando di due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano così come di quello internazionale. Poi, per quel che mi riguarda, ci sono i ricordi che mi portano ai miei trascorsi a Torino e Milano. E’ chiaro che finisco sempre per guardare questa sfida con occhi diversi».

