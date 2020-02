Theo Hernandez può essere uno dei giocatori chiave di Milan-Juventus. Sarri dovrà evitare i cambi di campo sul suo lato

La Juventus di Sarri sta continuando ad avere grandi difficoltà nella copertura del lato debole, cosa vistasi anche a Verona. I bianconeri sono lenti nel coprire la palla, di conseguenza ogni cambio di campo rappresenta un grosso pericolo.

Ecco perché, in Milan-Juventus, Theo Hernandez può fare la differenza. I rossoneri sfruttano molto le sue sovrapposizioni sia in fase di rifinitura, sia per risalire il campo (un esempio nella slide sopra). La Juve dovrà quindi essere brava a evitare queste situazioni di gioco.