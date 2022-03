Milan, Kalulu ha convinto Pioli: ora i rossoneri vogliono blindarlo

Kalulu avrebbe convinto il Milan e Pioli. Ora i rossoneri vogliono blindarlo

Pierre Kalulu sarà titolare domani sera contro l’Empoli: Romagnoli rientrato ieri in gruppo ma non al top della forma incide nella scelta ma non troppo. Il francese è cresciuto tanto da meritarsi la prima linea del Milan, e quanto accaduto nell’ultimo mercato invernale ne è l’ennesima conferma: il club impegnato nelle trattative con Botman e altri centrali si è poi tirato indietro forte della presenza in squadra di Kalulu.

Il Milan pensa a blindarlo. Un contratto più lungo di un anno e più ricco per gratificarlo della crescita e tenerlo lontano dalla corte di altri club .Non c’è fretta perché l’accordo attuale scade nell’estate del 2025 ma i colloqui con l’agente sono già iniziati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

