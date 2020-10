Milan, Kjaer: «Dobbiamo avere l’obiettivo di vincere l’Europa League»

Simon Kjaer commenta il sorteggio di Europa League per il Milan: ecco le parole del difensore che parla anche di Hauge

Simon Kjaer, ai microfoni di Milan TV, commenta il sorteggio di Europa League. Ecco le sue parole.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – «A me piace giocare subito con avversari forti, è meglio anche per la testa. I viaggi saranno di meno rispetto a quelli che ho fatto prima nei gironi di Europa League. L’obiettivo? Siamo il Milan, dobbiamo avere come obiettivo quello di vincere l’Europa League. Siamo una delle società più grandi del mondo».

HAUGE – «Ha fatto molto bene non solo negli ultimi sei mesi ma è molto giovane e ci vuole pazienza. Non è facile venire dalla Norvegia e vestire la maglia del Milan».