Milan, Kjaer: «Eriksen? Consapevoli della sua forza»

Simon Kjaer insieme a Christian Eriksen in nazionale: i due saranno avversari nel derby tra Inter e Milan

Simon Kjaer mercoledì sarà impegnato contro l’Inghilterra a Wembley. Suo compagno di squadra nella nazionale danese sarà Christian Eriksen, prossimo avversario nel derby di Milano. Ecco le parole del difensore del Milan sul connazionale.

«È un calciatore incredibilmente bravo che nel corso del tempo ha giocato a livelli altissimi in molti club. Quindi è giusto che raggiunga le 100 presenze. Christian è una persona che stimo al 100% sia dentro che fuori dal campo. Siamo tutti consapevoli delle qualità che ha sul campo di calcio, ma è una brava persona anche fuori dal campo, ed è per questo che in realtà lo apprezzo di più».