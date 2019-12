Milan, la ricetta di Baresi: «Ci vuole pazienza. Risaliremo la classifica»

Milan, la ricetta di Baresi per la risalita: «Ci vuole pazienza senza dimenticare mai la storia. Con Pioli la squadra sembra convinta»

Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano e difensore del Milan, Franco Baresi, ha commentato il momento attuale della squadra rossonera. Ecco le parole dello storico calciatore:

«Situazione del Milan? In questi ultimi anni non è stata semplice. I cambi di proprietà non hanno aiutato. Adesso la squadra si sta ritrovando, ci vuole pazienza anche se è da qualche anno che la portiamo. Non si deve dimenticare mai qual è la storia. Pioli? La squadra sembra più convinta, speriamo di risalire un po’ la classifica».