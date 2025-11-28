Lazio News
Milan Lazio, svelati i convocati biancocelesti: le scelte di Sarri su Castellanos e Gila. Intanto c’è un gradito ritorno
Milan Lazio, i convocati di Sarri. Il tecnico biancoceleste ha diramato la lista per la trasferta di Milano. I giocatori a disposizione per la sfida
Tutto secondo le indiscrezioni della vigilia in casa Lazio. Maurizio Sarri ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di Milano e non ci sono assolutamente novità. Presente anche Dele-Bashiru dopo il ritorno in lista.
Capitolo infermeria: Castellanos e Gila sono regolarmente presenti con il primo pronto a partire dalla panchina e il secondo al fianco di Romagnoli. Ecco la lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
