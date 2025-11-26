Lazio News
Lazio, ansia per Gila: il difensore a rischio per la sfida di campionato contro il Milan! Le ultime
Allarme Lazio! Gila infortunato: Sarri rischia di perderlo per il match con il Milan. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti
Lazio, ansia per Mario Gila. Con Cataldi già indisponibile e Castellanos ancora alle prese con il recupero, la principale incognita in casa biancoceleste riguarda le condizioni del difensore spagnolo. Gila ha accusato un problema all’adduttore destro nell’ultima gara contro il Lecce, lasciando il campo nel secondo tempo per far posto a Patric. La sua presenza resta in dubbio per la trasferta di San Siro contro il Milan.
Valutazioni in corso
La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, a partire dalla ripresa degli allenamenti con una doppia seduta programmata. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il club valuterà attentamente le condizioni del centrale prima di decidere se potrà essere convocato per la sfida con i rossoneri.
Un calendario fitto
Non va dimenticato che pochi giorni dopo, il 4 dicembre, la Lazio affronterà nuovamente il Milan in Coppa Italia all’Olimpico: un appuntamento cruciale che rende ancora più delicata la gestione del difensore.
Le alternative in difesa
In caso di forfait di Gila, il ballottaggio per una maglia da titolare rimane aperto tra Patric e Provstgaard. Finora il danese ha sempre affiancato Romagnoli, ma contro il Lecce è stato Patric a partire dall’inizio. La decisione finale spetterà a Maurizio Sarri, chiamato a scegliere la soluzione migliore per affrontare il Milan.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Lazio, Guendouzi brilla contro il Lecce: prestazione da protagonista e statistiche che riscrivono i suoi record
Insigne Lazio, fumata bianca vicina? La mossa del giocatore conferma come le due parti sono ad un passo dall’accordo