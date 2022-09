Milan, le condizioni di Tonali e Calabria verso la trasferta di Empoli: ultimissime

Arrivano aggiornamenti da Milanello sulla squadra di Pioli: ecco come stanno Tonali, Calabria, Rebic e Origi. Le ultime sul Milan

Arrivano grandi novità in casa Milan dopo l’allenamento mattutino a Milanello. Sandro Tonali e Davide Calabria hanno svolto l’intera seduta in gruppo e quindi sono recuperati per la trasferta di Empoli.

Capitoli Rebic e Origi, entrambi hanno fatto lavoro personalizzato con il croato che ha partecipato anche ad alcuni esercizi con il resto del gruppo. Lo riporta MilanNews24.