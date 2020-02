Milan: le difficoltà di Calabria e Castillejo contro il Verona

In Milan-Verona, Calabria e Castillejo hanno sofferto la spinta di Lazovic. Capitavano situazioni di inferiorità numerica

L’Hellas Verona, per attaccare, utilizza molto i quinti, che ricoprono una posizione molto avanzata. Capita spesso, poi, che le mezzepunte si defilino a sinistra per associarsi con Lazovic.

Nel match di San Siro, il Milan ha sofferto molto queste situazioni. I rossoneri si difendevano con un 442 in cui Calabria e Castillejo erano rispettivamente terzino e ala. Si sono visti diversi frangenti come nella slide sopra: il Milan non ripiega bene, con Castillejo avanzato. Calabria si trova quindi in inferiorità numerica, puntato da Verre e Lazovic. I rososneri hanno sofferto molto.