Milan, le parole di Robinson dopo il mancato approdo in rossonero

Antonee Robinson si è affidato a Twitter per esprimere la propria posizione sul mancato trasferimento dal Wigan Athletic al Milan.

Ecco le sue parole: «Sono stati due giorni pazzi, ma quel che è fatto è fatto. Niente poteva tirarmi su come Joe Williams che batte un corner e i ragazzi che vincono in casa del Leeds Ben fatto ragazzi!».

Been a mad couple of days but whats done is done. Couldn’t get a better pick me up than @JoeWilliams0812 spooning in a corner and the boys winning away at Leeds, well played lads 🙌🏽💙💙

— Antonee robinson (@Antonee_Jedi) February 1, 2020