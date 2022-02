Milan, Leao centrale nel progetto: rinnovo e maggiori responsabilità

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao è diventato centrale nel progetto del Milan: ora i rossoneri preparano il rinnovo

Su La Gazzetta dello Sport massima centralità alla figura di Rafael Leao, così come nel Milan e nel progetto tattico di Pioli. Il portoghese ha già fatto più gol (7) rispetto alle due precedenti stagioni in rossonero ed ha imparato a prendersi le responsabilità che servono, nonostante il suo incedere leggero in campo.

Tutto è pronto per il prolungamento del contratto, con Leao che avrà un ingaggio quasi triplicato, da un milione e mezzo di euro a quattro più bonus. L’accordo attuale scadrebbe nel 2024: con il nuovo, Rafa si legherà al Milan fino al 2026. C’era una volta e c’è ancora il Milan di Ibrahimovic, ma il futuro di Leao e non soltanto per questioni anagrafiche.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24