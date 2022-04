Milan, lo scudetto arriva da lontano: la speciale classifica della Serie A

Mancano 4 giornate alla fine della Serie A. Ecco tra le pretendenti allo scudetto chi è stato di più in testa alla classifica

Mancano 4 giornate alla fine della Serie A. Ecco tra le pretendenti allo scudetto chi è stato di più in testa alla classifica:

secondo Sky Sport non considerando le prime tre giornate con tante capoliste appaiate fino ad ora il Milan è stato in testa per 10 giornate, l’Inter per 8 e il Napoli per 7