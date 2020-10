Milan, Maldini: «Donnarumma? Il massimo per riconfermarlo»

Paolo Maldini parla a pochi minuti dalla gara contro la Roma: ecco le parole su Gianluigi Donnarumma ed il suo ruolo

Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Roma.

DONNARUMMA – «La stabilità dell’anno scorso ha fatto si che si iniziasse in questa maniera. Non considerare Gigio un elemento fondamentale di questa squadra è sbagliato. Insieme ad Alessio Romagnoli ndr è un capitano di questa squadra, chiaro che la società ha il dovere di fare il massimo per confermarlo».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24