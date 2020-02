Milan, Maldini: «Ibrahimovic e Kjaer? Forse è troppo poco»

Il dirigente del Milan Maldini ha commentato le operazioni di mercato fatte a gennaio: «Ma forse è troppo poco»

Paolo Maldini ha parlato dei nuovi arrivi durante il mercato di gennaio, utili a far maturare la rosa di Stefano Pioli: «Quando hai una squadra giovane questo può succedere. Capita anche alle squadre più esperte. Chi è stato calciatore, si ricorda benissimo dei momenti di difficoltà quando la partita cambia».

«In quei momenti ti aggrappi sempre ai giocatori di maggiore esperienza e in questo i giocatori tipo Kjaer e Ibrahimovic danno questa sicurezza, ma forse è ancora troppo poco per far crescere velocemente i nostri giovani», ha ammesso il dirigente del Milan ai microfoni di Sky Sport.