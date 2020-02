Milan, Maldini: «Usciamo più forti. Sul rigore…»

Il dirigente del Milan Maldini ha commentato la prestazione dei rossoneri in Coppa Italia contro la Juventus

Paolo Maldini ha commentato il pareggio tra Milan e Juventus in Coppa Italia: «Il rigore? Ci sono regole che sono da interpretare, non mi soffermerei troppo su questi episodi né gli squalificati in vista del ritorno. Voglio fare i complimenti a squadra e allenatore per la partita contro una Juventus dotata di enorme qualità».

«Usciamo da questa partita più forti di ieri. Dobbiamo ancora migliorare perché creiamo tanto facciamo pochi gol. C’è rammarico, ma il calcio è questo», ha concluso Maldini ai microfoni di Rai Sport.