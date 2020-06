Milan, Maldini: «Vogliamo la finale. Futuro Pioli? Non si decide stasera»

Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini presenta la gara contro la Juve valida per un posto nella finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Rai Uno, Paolo Maldini ha parlato ai pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve-Milan, gara in cui si deciderà la prima delle due finaliste della Coppa Italia.

«Il primo pensiero va alle persone che sono mancate per colpa di questa pandemia. E’ l’inizio del campionato ma anche della normalità di questo Paese. Esperienza con il COVID-19? Non si sapeva tanto, grazie a Dio i miei sintomi non erano così gravi da essere ricoverato, ma c’era tanta incertezza. Coppa Italia? E’ uno dei nostri due obiettivi. Abbiamo fatto una gran partita in casa contro la Juve. Abbiamo una panchina giovanissima ma vogliamo provare a arrivare in finale. Futuro Pioli? Non è oggi che si deciderà qualcosa, stasera si deciderà chi andrà in finale tra noi e i bianconeri».