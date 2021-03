Allo stadio San Siro, il match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021 tra Milan e Manchester United: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Milan e Manchester United si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Manchester United 0-0 MOVIOLA

1′ Partiti – Milan in possesso di palla.

3′ Occasione per il Manchester – Greenwood s’invola sulla destra, Saelemaekers intercetta il suo cross.

9′ Occasione per il Manchester – Cross dalla destra di Bruno Fernandes, impreciso. La sfera si perde sul fondo.

12′ Tiro di Bruno Fernandes – Conclusione di destro da fuori area del portoghese, palla alta.

15′ Tiro di Kessié – Destro da fuori area del centrocampista ivoriano. Centrale, blocca Henderson.

18′ Occasione per il Manchester – Maguire lancia Shaw sulla sinistra, bravo Kalulu a recuperare in corsa deviando in corner il pallone.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Manchester United 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Bennacer, Diaz, Tonali, Ibrahimovic, Tonin. All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. A disp.: De Gea, Grant, Telles, Tuanzebe, Williams, Diallo, Matic, Pogba, Van De Beek. All. Solskjaer

ARBITRO: Brych