Milan, nuovi contatti con Mendes: ottimismo per Sanches e Leao. I rossoneri dialogano col super agente portoghese

Il Milan ha scelto da tempo Renato Sanches come rinforzo per la prossima stagione nella zona mediana del campo. Il portoghese sembra destinato a raccogliere l’eredità di Frank Kessié, sempre più vicino all’addio a parametro zero.

I contatti con Mendes proseguono con fiducia ed ottimismo: nonostante le iniziali alte richieste d’ingaggio del centrocampista, i buonissimi rapporti con il potente procuratore, con i quali stanno per definirsi anche i dialoghi relativi al rinnovo di Leao, inducono all’ottimismo. Le prossime settimane saranno decisive: Maldini e Massara contano di chiudere l’affare prima della fine della stagione, replicando l’operazione Maignan dello scorso anno.