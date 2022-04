Milan: Messias ai saluti? Il brasiliano potrebbe tornare a Crotone

La propiretà del Milan è propensa a non riscattare l’esterno brasiliano per risparmiare su altri investimenti

Il Milan sarebbe intenzionato a non riscattare Messias. Il brasiliano in prestito dal Crotone sarebbe quindi destinato a tornare in Calabria dopo una stagione in rossonero.

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che ricorda che la cifra per il riscatto è di 5 milioni di euro, spesa che i rossoneri potrebbero risparmiare e reinvestire per trovare un profilo più internazionale.